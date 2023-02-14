Meryem Uzerli deprem bölgesi için Hollywood yıldızlarıyla birlikte yardım toplayacak

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok vatandaş yardım için seferber oldu. Ünlü isimler bu süreçte birçok bağış topladı. Meryem Uzerli de Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliği başlattı.

TIME 100 Awards Töreni’nde bağış toplayacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meryem Uzerli, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliği başlattı. Sosyal medya sayfasından “Herkes lütfen elinizden geldiğince destek verin… Böyle günlerde ve her zaman EN ÖNEMLİSİ insan olarak birbirimize destek olmamız” mesajını paylaşan ünlü oyuncu, hem AHBAP’’a hem de UNICEF’e bireysel bağış yapmanın yanı sıra yardım toplamak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarıyla görüşen Uzerli, bugün Dubai’ye gitti ve katıldığı TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplayacak.