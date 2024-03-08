Meryem Uzerli imaj tazeledi! İşte son hali

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"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor.
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Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı.
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Uzerli'nin yeni boyattığı sıcak küllü sarı saçları sosyal medyada ilgi gördü.
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Ünlü oyuncunun takipçileri "Çok güzelsin, "İşte bu", "Çok yakışmış", "Gitgide gençleşiyor" gibi yorumlarda bulundu.