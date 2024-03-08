Meryem Uzerli imaj tazeledi! İşte son hali

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle ünlenen Meryem Uzerli saç rengini değiştirdi. Ünlü oyuncu yeni imajı hayranlarını oldukça şaşırttı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı...

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Meryem Uzerli imaj tazeledi! İşte son hali - Resim : 1

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. 

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Meryem Uzerli imaj tazeledi! İşte son hali - Resim : 2

Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı.

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Meryem Uzerli imaj tazeledi! İşte son hali - Resim : 3

Uzerli'nin yeni boyattığı sıcak küllü sarı saçları sosyal medyada ilgi gördü. 

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Meryem Uzerli imaj tazeledi! İşte son hali - Resim : 4

Ünlü oyuncunun takipçileri "Çok güzelsin, "İşte bu", "Çok yakışmış", "Gitgide gençleşiyor" gibi yorumlarda bulundu. 