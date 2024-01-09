Meryem Uzerli kızı Lily Koi'ye doğum günü partisi düzenledi

"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Uzerli, yaşamını ise Berlin'de iki kızı ve ailesiyle sürdürmeye devam ediyor.

'MAŞA İLE KOCA AYI' TEMALI PARTİ

Uzerli, son olarak kızı Lily Koi'nin üçüncü yaş günü için düzenlediği partiyle gündeme geldi. Lily Koi'ye 'Maşa ile Koca Ayı' temalı bir doğum günü organize eden Meryem Uzerli, kızı için Maşa kılığına girdi.

Güzel oyuncu, kızının doğum gününde çekilen kareleri, "Doğum günün kutlu olsun kalbim. Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz" notuyla Instagram sayfasından yayınladı.