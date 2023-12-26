Meryem Uzerli kızları ile yılbaşı pozlarını paylaştı

Hürrem Sultan karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli, anneliğe vakit ayırdığından beri bir süredir ekranlardan uzakta. Kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile sık sık paylaşım yapan Meryem Uzerli, paylaşımlarına yenisini ekledi.

Yeni yıl pozu

Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yeni yıl paylaşımı yaptı. Ancak daha önce çok kez emojisiz paylaşsa da, bu sefer yüzlerini kalp emojisi ile kapatmayı ihmal etmedi.