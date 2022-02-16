Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai'de tatilde! Eğlenceli anları sosyal meydadan paylaştı

Oyuncu Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye gitti.

KIZLARIYLA DUBAİ'DE

Hayatını Almanya'da sürdüren güzel oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını da yayınlayan güzel oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kızları Lara ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye giden Uzerli, bu anlardan kareleri de Instagram hesabından paylaştı. Kızlarının kendisine olan benzerliği ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.