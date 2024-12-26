Meryem Uzerli kızlarıyla yeni yıl pozlarını paylaştı
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Rozali karakterine hayat veren Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte çekildiği yılbaşı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden Meryem Uzerli, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Rozali karakterine hayat veriyor.
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Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte çekildiği yılbaşı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncunun paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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