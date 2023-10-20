Meryem Uzerli ve kızı Lara New York sokaklarında!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan, karakteriyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli, kızıyla gezdiği New York'ta bir sanat galerisine uğradılar.

ESERİN DEĞERİ 294 BİN TL!

Meryem Uzerli ve kızı, bir sanat galerisinde ünlü ressam Renee Demsey imzalı tabloları incelediler. Uzerli’nin çok beğenip önünde poz verdiği ‘Little Bleau Bleau’ adlı eserin üzerinde 10 bin 500 dolarlık (294 bin TL) bir etiket vardı.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun Elisabetta Franchi imzalı taytı 26 bin TL, Eleganza marka elbisesi ise 15 bin TL değerindeydi.