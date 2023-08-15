Meryem Uzerli'den 40 yaş kutlaması

Yaşamını kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, 40 yaşına bastı. Uzerli, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Berlin'de bir partiyle kutladı. Tarihi bir otelde gerçekleşen partiye Meryem Uzerli'nin başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.

Uzerli'den 40 yaş kutlaması

Meryem Uzerli'nin yaş günü partisi, Brezilya'dan gelen Samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı 'Capoeira' gösteriyle bir hayli coşkulu geçti.

Partide Meryem Uzerli’nin anne ve babası ise 40'ıncı evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu sırada duygulanan Uzerli, gözyaşlarını tutamadı.