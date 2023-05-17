Meryem Uzerli'den Cannes pozları

76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile başladı. Festivalin açılış töreninde ünlü oyuncu Meryem Uzerli de vardı.

KIRMIZI HALI POZLARINI YAYINLADI

Şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı. Uzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı.