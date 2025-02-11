Meryem Uzerli'nin büyük kızı 11 yaşına girdi! Tüm aile bir arada...
Başarılı oyuncu Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara 11 yaşına bastı. Ünlü oyuncu doğum gününden eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli, kızı Lara Jemima’nın 11'inci yaş gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
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'BÜYÜMEME YARDIM ETTİN...'
Paylaşımında kızının bebeklik fotoğraflarına da yer veren Uzerli "Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun." ifadelerini kullandı.
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Uzerli'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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