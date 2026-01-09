Meryem Uzerli'nin kızı Lily, 5 yaşında

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin 5'inci yaş günü için doğum günü partisi organize etti.

Partide, oyuncunun babası Hüseyin Uzerli, annesi Ursula Uzerli ve kız kardeşi Canan Uzerli ve büyük kızı Lara da yer aldı.

Meryem Uzerli, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayımladı.

"MUTLU YILLAR LILLY"

Meryem Uzerli; "Mutlu yıllar Lilly, seni çok seviyoruz" notunu düştü. Oyuncu, bazı fotoğraflarda çocuklarının yüzüne pasta emojisiyle gizledi.

Meryem Uzerli'nin, 2014'te Can Ateş ile birlikteliğinden Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Oyuncu, 2021'de de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. Meryem Uzerli, Lily Koi'nin babasının kim olduğunu hep saklamaya çalıştı.