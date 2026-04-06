Mesut Özil ile Amine Gülşe, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı

Eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Özil ile Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Elele Online

Elele Online

2019'da nikâh masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de de Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Ocak ayında ailesiyle birlikte çıktığı kış tatilinden yayımladığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyuran Amine Gülşe, üçüncü çocuğuna kavuştu.

BİR KIZLARI DAHA OLDU

Mesut Özil-Amine Gülşe çifti, müjdeli haberi sosyal medyada paylaştıkları karelerle verdi. Özil ile Gülşe'nin bir kızı daha oldu.

KIZLARINA ELİSA ADINI VERDİLER

Kızlarına 'Elisa' adını veren çift, paylaşımlarında "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" ifadelerini kullandı. Elisa; cennet kapısında bekleyen melek anlamına geliyor.

 

 

 

 