Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye: Seni bütün kalbimle seviyorum

2019 yılında 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturan Ünlü futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz gün eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.

"Seni bütün kalbimle seviyorum"

2 çocuğunun annesi olan Gülşe ile çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, "Doğum günün kutlu olsun benim her şeyim. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Sağlık ve huzur en önemlisi... İyi ki sen olmuşsun, iyi ki varsın. Seni bütün kalbimle seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi

Amine Gülşe de Instagram hesabından, "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkürler" mesajını kalp emojisiyle birlikte paylaştı. ünlü çiftin mutlu anları sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Bütün zamanımı kızıma ayırıyorum"

Öte yandan daha önce bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklayan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.