Met Gala 2023: Karl Lagerfeld’a saygı duruşu
Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti. Bu gecede ünlü isimlerin kostümleri yine çok konuşuldu. İşte Met Gala 2023 görünümleri...
Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti. Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.
New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı. Lagerfeld’in kedisi Choupette de unutulmadı. Hatta pek çok ünlü isim Lagerfeld’in kedisi Choupette olmayı tercih etti.
Şarkıcı Rihanna'nın kostümü, gecenin en dikkat çekenleri arasında yer aldı. Rihanna, geceye Valentino imzalı özel tasarım elbisesiyle katıldı ve görünümünü yine gece için kendisine özel tasarlanan, temaya uygun kamelya çiçeği aplikeli, Gianvito Rossi D'Orsay bağcıklı topuklu ayakkabıları ile tamamladı.
Valentino Kreatif Dİrektörü Pierpaolo Piccioli tarafından özel olarak tasarlanmış Valentino Haute Couture elbise ve pelerin. 5 metre kuyruklu ve etek ucu 14 metre olan ipek işlemeli elbise, 30 terzi tarafından dikilmiş 500 yapraktan oluşan ipek kamelya işlemeli pelerin ile Rihanna, Met Gala'da en dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Kim Kardashian'da dikkat çeken isimlerden oldu. Kardashian, göz kamaştıran inci süslemeli bir kolyeyle galaya gitti. Televizyon yıldızı, bu tarzıyla 2007'deki çıplak Playboy çekimine saygı duruşunda bulundu. Kardashian, Schiaparelli imzalı inci elbiseyle göz kamaştırdı.
Kim Kardashian'ın eski sevgilisi aktör ve komedyen Pete Davidson ise, Silvia Venturini Fendi tasarımı ile geceye katılım gösterdi. Ayrıca gecede Kim Kardashian ile konuşmaları dikkat çekti.