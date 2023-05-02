Met Gala 2023: Karl Lagerfeld’a saygı duruşu

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti. Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.

New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı. Lagerfeld’in kedisi Choupette de unutulmadı. Hatta pek çok ünlü isim Lagerfeld’in kedisi Choupette olmayı tercih etti.