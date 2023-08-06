Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, YouTube’ta Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Kafa TV’de yayımlanan ‘Uzun Lafın Kısası’ programına konuk oldu.

Akpınar, "Rahmetli Münir (Özkul) abinin çok güzel bir tanımlaması vardır. 'İyi aktör kedi yavrusu gibidir, gözü kapalıyken doğru yolu bulur' derdi" yorumunda bulundu. Akpınar, "İyi oyuncularımız var bizim. Yani bizim kuşaktan sonra gelen iyi oyuncular var. Zaten onlar hemen belirir" ifadesini kullandı.

Akpınar, ‘Oyunculuğuyla çok iyi dediğiniz isimler?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Halit (Ergenç) mesela çok iyi oyuncu. Hem iyi yetişti hem doğru yetişti. Hem oyunculuğu geniş bir şekilde yapabiliyor. Şarkı da söyleyebiliyor, müzik de yapabiliyor. Çok zor rollere de girip becerebiliyor. Kanuni Sultan Süleyman (Muhteşem Yüzyıl) çok kolay altından kalkılabilecek olay değildi. Oğlunun öldürülmesine karar verildikten sonraki sıkıntısını canlandırmak zor bir işti. Bir aktör oralara da girip kendinden çıkabiliyorsa, yükselebiliyorsa ki sonsuzdur, satranç gibidir oyunculukta yükselmekte, o bakımdan bence çok iyi oyunculardan biri".

Akpınar kadın oyuncu olarak da Burcu Biricik'in adını verdi ve "Çok kumaşı olan bir oyuncu. Her role girebiliyor ve hepsinden de sağlam çıkıyor. Benim için en iyi oyunculardan biri" dedi.