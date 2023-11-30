Metin Arolat'tan nostaljik paylaşım: 'Küçükken biz.. Ablam, abim ve ben...

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Küçükken biz... Ablam, abim ve ben"

Arolat, siyah beyaz fotoğrafın altına "Küçükken biz... Ablam, abim ve ben" notunu düştü. Arolat'ın gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Arolat'a "Üç güzel yürek", "Bakışlar aynı hic değişmemiş", "Nasıl masum bir kare", "Çok değerli bir hatıra fotoğrafI" gibi notlar düştü.