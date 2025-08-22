Metin Şentürk'ün kardeşi hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ün vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Metin Şentürk, kardeş acısıyla sarsıldı. Şarkıcının kardeşi Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
"HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"
Metin Şentürk, yaptığı açıklamada; "Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 Cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih Camii'nde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.