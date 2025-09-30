Michelle Pfeiffer büyükanne olduğunu açıkladı

67 yaşındaki oyuncu Michelle Pfeiffer, katıldığı yeni bir programda 2024'te torunu olduğunu açıkladı.

"GEÇEN YIL BÜYÜKANNE OLDUM"

Pfeiffer, oyunculuk kariyeri ve bunu aile hayatıyla dengelemek hakkında konuşurken; "Sınırlı bir zamanım olduğunu biliyorum ve bu programda duyurabilirim, geçen yıl büyükanne oldum" dedi.

Michelle Pfeiffer'ın 32 yıllık eşi David E. Kelley'den 32 yaşında Claudia adında bir kızı ve 31 yaşında John adında bir oğlu var. Ünlü oyuncu, çocuklarından hangisinden torunu olduğunu açıklamadı.