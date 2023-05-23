Miley Cyrus arena turnesi yapamama sebebini açıkladı

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, bazı samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı "Flowers" ile müzik listelerinde zirveden inmeyen 30 yaşındaki Cyrus, büyük mekanlarda sahne almanın kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

"YAPAMAM"

Konuyla ilgili 'British Vogue'a konuşan Miley Cyrus, "Çok uzun zaman oldu. Verdiğim son arena konserinden sonra, buna daha çok bir soru gibi yaklaştım ve yapamam" ifadelerini kullandı.

Cyrus, sözlerine, "Sadece 'yapamam' değil çünkü 'yapamam' demek kapasiteye işaret eder ama bu benim arzum. Hayatımı kendiminkinden başka birinin zevki ya da tatmini için yaşamak istiyor muyum?" dedi.

"EĞER 100 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDEYSENİZ YALNIZSINIZ DEMEKTİR"

Miley Cyrus, "Yüzbinlerce kişiye şarkı söylemek pek de sevdiğim bir şey değil. Hiç bağ yok. Güvenlik yok. Ayrıca doğal da değil. Çok izole eden bir şey çünkü eğer 100 bin kişinin önündeyseniz, yalnızsınız demektir" şeklinde de konuştu.