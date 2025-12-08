Miley Cyrus'un yastık kesim pırlanta yüzüğünü yakından inceliyoruz
Miley Cyrus'un özgün ve cesur stilini kusursuz bir şekilde tamamlayan nişan yüzüğü, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Jacquie Aiche imzası taşıyan, yastık kesim (cushion-cut) pırlantalı bu yüzük; vintage esintileri modern bir yorumla buluşturarak adeta zamansız bir ihtişam sergiliyor...
Miley Cyrus, dört yıldır birlikte olduğu müzisyen Maxx Morando ile nişanlanarak hayranlarını sevindirdi. Cyrus'un nişan yüzüğü ise merak konusu oldu...
Ünlülerin etkisiyle nişan yüzüklerinde vintage ihtişam geri dönüyor. Yastık kesim (cushion-cut) pırlantalar ve kalın altın yüzükler yılın yükselen trendi haline gelirken; Miley Cyrus’un Jacquie Aiche imzalı yüzüğü, bu klasikleşen ama modern dokunuşlu akımın en dikkat çekici örneği olarak öne çıkıyor.
Miley Cyrus, bu hafta Avatar: Fire and Ash filminin galasında Maxx Morando’dan aldığı nişan yüzüğünü siyah, straplez Gucci elbisesiyle taşıdı.
Uzmanlar, yüzüğün karat değerine dair farklı tahminlerde bulunuyor. Bazı mücevher analistleri pırlantanın yaklaşık 4 ila 5 karat olduğunu öne sürerken, bazıları ise 3 ila 4 karat civarında olabileceğini belirtiyor. Fiyat tahminleri ise, kullanılan pırlantanın doğallığına ve kalitesine bağlı olarak 70.000 ila 150.000 dolar arasında değişiyor.
Fotoğraf: @damorando24