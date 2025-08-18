Millî futbolcu Ahmed Kutucu ve sosyal medya fenomeni Asena Atalar nişanlandı
Galatasaray'ın futbolcusu Ahmed Kutucu ve sosyal medya içerik üreticisi Asena Atalar, evlilik yolunda önemli bir adım attı. Çift, dün aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
Galatasaray'ın millî futbolcusu Ahmed Kutucu ve sevgilisi Asena Atalar, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıdı.
Haziran ayında evlilik teklifinde bulunan çift, aileleri ve takım arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Nişan törenine Asena Atalar'ın yakın arkadaşı Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven de yer aldı.
Geleneksel isteme merasiminde Ahmed Kutucu'ya bal koyduğu kahveyi ikram eden Asena Atalar, o anlara dair duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.