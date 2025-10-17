Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu

İngiltere Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatında büyük bir mutluluk yaşadı. Ferdi Kadıoğlu ve nişanlısı Sera Vrij, ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini tattı.

Mutlu çift, dünyaya gelen kızlarına Felicia Sofia adını verdi.Babalık heyecanı yaşayan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ferdi Kadioglu Official (@ferdikadioglu)'in paylaştığı bir gönderi

Gelen yoğun tebrik ve iyi dilek mesajlarıyla mutluluklarını sevenleriyle paylaşan çiftin, bebeklerinin cinsiyetini Haziran 2025'te düzenledikleri bir organizasyonla açıkladıkları ve bir kız çocukları olacağını paylaştıkları biliniyordu.