Milli maçta Arda Güler'e sevgilisi Duru Nayman'dan tribün desteği

Dün akşam gerçekleşen Türkiye-Romanya karşılaşması öncesinde tribündeki yerini alan Duru Nayman, ısınma sırasında sevgilisi Arda Güler’e tribünlerden destek oldu. Genç futbolcuya kendisini fark ettirmeye çalışan Nayman’ın heyecan dolu anları kameralardan kaçmadı. İlk denemelerinde Arda ile göz göze gelemeyince yanındakilere "Beni göremedi" diyen Duru Nayman, sevgilisine moral vermek için çabalamaya devam etti.





O ANLAR KAMERALARA YANSIDI



Uzun süren çabaların ardından Arda Güler ile göz göze gelmeyi başaran Duru Nayman, el sallayarak sevgilisine moral verdi. İkilinin birbirlerini fark ettiği o kısa andaki mutlulukları objektiflerden kaçmadı. Sahadaki başarısıyla takımı galibiyete taşıyan Arda Güler’in, maç öncesi aldığı bu özel motivasyon karşılaşmanın unutulmaz detayları arasında yerini aldı.

Milli maçın heyecan dolu atmosferinde yaşanan bu samimi anlar, sosyal medyada da kısa ürede ilgi odağı oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @millitakimlar'in paylaştığı bir gönderi



DURU NAYMAN KİMDİR?



1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Duru Nayman, spor dünyasına adımını Fenerbahçe altyapısında attı. 21 yaşındaki sporcu, basketbol kariyerine Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda devam ediyor. Nayman, başarılı performansıyla hem spor camiasında hem de genç basketbolseverler arasında yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor.





