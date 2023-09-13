Milli Voleybolcu Gizem Örge'nin ağabeyi ünlü oyuncu çıktı

Geçtiğimiz günlerde milli takım voleybol oyuncusu Gizem Örge'nin eski eşinin oyuncu Cavit Çetin Güner olduğu ve 2017 yılında evlendiği ancak 2019 yılında boşandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, ünlü voleybolcunun ağabeyinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Gizem Örge ağabeyi Hakan Örge, "Mehmetçik Kut’ül Amare", "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı", "Milat", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi dizilerde rol almış.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA DA OYNAMIŞ

1985 doğumlu olan ve birçok tiyatro oyununda görev alan Gizem Örge'nin ağabeyi Hakan Örge, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği Seçkin karakteri sayesinde şöhreti yakalamış.