Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü platonik aşkını açıkladı!

'İLK CELEBRITY CRUSH'U ÇAĞATAY ULUSOY

Sabah'ta yer alan habere göre; katıldığı bir programda "İlk Celebrity Crush'ın kimdi?" sorusuna "Çağatay Ulusoy" cevabını veren Zehra Güneş, Ergenlik dönemlerinden itibaren Ulusoy'a duyduğu hayranlığını dile getirdi.

"Celebrity Crush" kelimesinin Türkçe karşılığı; ünlü birine duyulan aşk ve hoşlanma durumu olarak ifade edilmektedir.