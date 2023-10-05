Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü platonik aşkını açıkladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, katıldığı bir programda 'Hiç ünlü birine aşık oldunuz mu? sorusuna yanıt verdi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü platonik aşkını açıkladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, katıldığı bir programda geçmişte hayranlık duyduğu ismi açıkladı.