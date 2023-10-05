Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü platonik aşkını açıkladı! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, katıldığı bir programda 'Hiç ünlü birine aşık oldunuz mu? sorusuna yanıt verdi. 05 Ekim 2023 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, katıldığı bir programda geçmişte hayranlık duyduğu ismi açıkladı. sık okunanlar 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz iyidir Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri Gazınız mı var? İşte uzak durulması gereken gaz yapan 5 yiyecek astro haber 6 Ekim burçları neler bekliyor? 5 Ekim burçları neler bekliyor? 4 Ekim burçları neler bekliyor? 3 Ekim burçları neler bekliyor? 2 Ekim burçları neler bekliyor? magazin Angelina Jolie-Brad Pitt davasında yeni gelişme Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal'la aşk yaşıyor Afife Jale Ödülleri sahiplerini buldu Zülfü Livaneli'den Cem Yılmaz'ın yeni filmine övgü Bergüzar Korel'den nostaljik paylaşım: Arkadaşlar üzgünüm