Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi ile evli mi? Parmağındaki yüzük dedikoduları alevlendirdi

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi'nin ilişkisi sır değil. İkilinin ilişkisi güzel giderken kameralara yansıyan yüzük görseli evlenmiş olabileceklerini de ortaya çıkardı.

18 yaşındaki Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile ünlü rock sanatçısı Jon Bon Jovi'nin en küçük oğlu Jake Bongiovi'nin ilişkisi dolu dizgin devam ederken evlilik dedikoduları ortaya atıldı. Millie Bobby Brown'un yüzük parmağında görülen yüzük sadece bir aksesuar mı yoksa bir söz yüzüğü mü olduğu bilinmiyor.

18 yaşındaki Millie Bobby Brown, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde yüzük parmağına bir yüzük takarken görüldü. 20 yaşındaki Jake Bongiovi'nin de evlilik parmağına yüzük takıp takmadığı bilinmiyor. Genç çift neredeyse bir yıldır birlikteler, bu yüzden yüzük daha çok bir söz yüzüğü olabilir.