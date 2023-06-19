Milyarderlerle evlenen 6 ünlü

Salma Hayek
Oyuncu Salma Hayek 2009 yılında Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile evlenerek bir anda dünyanın en zengin kadınlarından biri haline geldi. Pinault, aralarında Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent'in de bulunduğu dünyanın en prestijli moda evlerinden bazılarının ana şirketi olan Kering'in başkanıdır.
Pinault ve bir grup yetişkin çocuğu markaları denetliyor ve bu durum onu Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine yakın tutuyor. Net serveti şu anda 40,6 milyar civarında seyrediyor. Çift 2006'dan beri birlikte ancak Hayek başlangıçta Pinault ile evlenmek istemediğini söyledi.
Jami Gertz
Jami Gertz işadamı Tony Ressler ile evli ve birlikte iki çocukları var. Ressler, bir varlık yönetim şirketi olan Ares Management'ın milyarder kurucu ortağıdır ve Bloomberg'e göre yaklaşık 7,69 milyar dolar değerindedir.
Janet Jackson
Janet Jackson üçüncü kocası Wissam al Mana ile 2012 yılında evlendi. Forbes ünlü bir şekilde onu listelerine koymayı reddetti. Ancak 55 şirketten oluşan bir holdingi yöneten al Mana'nın son derece varlıklı olduğuna şüphe yok.
Çiftin 2017'de ayrılmadan önce Eissa adında bir oğulları vardı. İkili bir velayet anlaşmasına varmak için mahkemeye gitti, ancak çiftin bir arkadaşı People'a çiftin "birlikte ebeveynlik yapmak için birlikte çalıştığını söyledi. Güçlü bir dostlukları var. Aralarında hiçbir kavga yok."
Ellen Barkin
Aktris Ellen Barkin ile milyarder bankacı ve yatırımcı ve uzun süredir Revlon'un sahibi olan Ronald Perelman 2000 yılında evlendiler ancak 2006 yılında boşandılar.
Şiddetli boşanmaları Barkin'in Perelman'a, film şirketine yaptığı ve kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği bir yatırım için dava açmasını içeriyordu. Birkaç yıl sonra bir yargıç, Perelman'ın Barkin'e, kendisine verilen ilk 40 milyon doların üzerine 4 milyon dolar ödemesine karar verdi.
Barkin daha önce aktör Gabriel Byrne ile evliydi ve bir zamanlar Johnny Depp ile çıkmıştı.