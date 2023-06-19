Milyarderlerle evlenen 6 ünlü

Salma Hayek

Oyuncu Salma Hayek 2009 yılında Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile evlenerek bir anda dünyanın en zengin kadınlarından biri haline geldi. Pinault, aralarında Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent'in de bulunduğu dünyanın en prestijli moda evlerinden bazılarının ana şirketi olan Kering'in başkanıdır.

Pinault ve bir grup yetişkin çocuğu markaları denetliyor ve bu durum onu Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine yakın tutuyor. Net serveti şu anda 40,6 milyar civarında seyrediyor. Çift 2006'dan beri birlikte ancak Hayek başlangıçta Pinault ile evlenmek istemediğini söyledi.