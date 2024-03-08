Mine Tugay: Güzelliğim ve fitliğim genetik, günde sadece iki öğün besleniyorum
Geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını dizisinde "Defne" karakterini canlandırmış olan güzel oyuncu Mine Tugay, bir dergiye özel açıklamalarda bulundu. Tugay, "Güzelliğim ve fit olmam genetik. Burnuma yıllar önce estetik yaptırmıştım, pişman değilim" dedi.
Gülbeyaz, Aliye, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yalan Dünya, Medcezir Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, Zalim İstanbul gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz yıl ise Yalı Çapkını dizisinde Defne karakteriyle konuk oyuncu olarak yer almıştı.
Yalı Çapkını dizisindeki görüntüsüyle şoke eden Mine Tugay’ın estetik operasyon yaptırdığı öne sürülmüştü. Bir dergiye röportaj veren oyuncu Mine Tugay, estetik iddialarına yanıt verdi.
'BURNUMDA ESTETİĞİM VAR'
Yıllar önce burun estetiği yaptırdığını itiraf eden Tugay, ”Nasıl ciddi sağlık sorunlarıyla uğraştığımı ben biliyorum, eleştirilerin acımasız oluşu elbette kırıcı ama sağlığım için sağırım artık bu konudaki eleştirilere. Burnuma yıllar önce yaptırdığım bir estetiğim var. Hiç pişman değilim.’’ dedi.
DOKTOR KENDİ ESTETİK ZEVKLERİNE GÖRE DOLGULAR YAPMIŞ’
Yıllardır gözünün altındaki sorunla uğraştığından bahseden ünlü oyuncu, başından geçenleri ise şu sözlerle anlattı:
Geçen sene yaşadığım çok trajik bir durum. Sadece sol gözümün altındaki sorunla yaklaşık on seneden fazla bir zamandır uğraşıyorum. Çöküklüğe yapılan ve çoğu kadının yaptırdığı dolgunun donması üzerine ve o zamanlar eritici bir maddenin olmaması sebebiyle ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Bir yandan çalıştığım için oradaki problemi teknik imkanlarla çözmek durumunda kalıyorduk. Bu beni yordu ve bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına ‘tamam’ dedim. Sonuçta ise bu doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti.