Mine Tugay: Güzelliğim ve fitliğim genetik, günde sadece iki öğün besleniyorum

DOKTOR KENDİ ESTETİK ZEVKLERİNE GÖRE DOLGULAR YAPMIŞ’

Yıllardır gözünün altındaki sorunla uğraştığından bahseden ünlü oyuncu, başından geçenleri ise şu sözlerle anlattı:

Geçen sene yaşadığım çok trajik bir durum. Sadece sol gözümün altındaki sorunla yaklaşık on seneden fazla bir zamandır uğraşıyorum. Çöküklüğe yapılan ve çoğu kadının yaptırdığı dolgunun donması üzerine ve o zamanlar eritici bir maddenin olmaması sebebiyle ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Bir yandan çalıştığım için oradaki problemi teknik imkanlarla çözmek durumunda kalıyorduk. Bu beni yordu ve bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına ‘tamam’ dedim. Sonuçta ise bu doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti.