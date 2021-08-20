Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında konuştu: O benim ağabeyim!

Miranda Kerr ile Orlando Bloom 2010 yılında evlenip 2013 yılında evliliklerine son verdiler. Çiftin bir de Flynn adında oğulları oldu. Miranda Kerr, şu an 10 yaşında olan Flynn ile Katy Perry‘nin arasının çok iyi olduğunu belirtti. Miranda Kerr, Katy Perry ile Flynn çok iyi anlaşıyor. Katy Perry onun için bir arkadaş asla anne olmaya çalışmıyor. “Onunla eğleniyor, onunla sohbet ediyor bu beni inanılmaz mutlu ediyor.”

Miranda Kerr, Katy Perry ile nasıl tanıştığını anlattı

Miranda Kerr, “Orlando, Katy Perry ile konuşmaya başladığı zaman beni de davet etti ve biz Katy Perry ile hemen kaynaştık."

"Birlikte tatillere gidiyoruz. Bütün önemli günleri beraber kutluyoruz." Miranda Kerr, Katy Perry'i kendi çocuğunun babasından bile çok sevdiğini şu sözlerle dile getiriyor: "Onu seviyorum. Yani onu Flynn'in babasından daha çok sevdiğimi söylesem yalan olmaz." Orlando Bloom hakkında sözlerini şöyle devam ettiriyor: "O benim için artık bir ağabey. Ve çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey."

Eski eşi Orlando ile arasının düzelmesine Katy Perry'nin nasıl yardımcı olduğunu şu sözlerle anlatıyor: "Katy Perry, Orlando Bloom ile aramızdaki buzları eritti. Bazen Orlando’ya sinir oluyorum, Katy onunla anlaşabilmem için bana hep yardım ediyor” diye ekledi.

Miranda Kerr, 2017’de Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile evlendi. İkilinin 3 yaşında ve 1,5 yaşında oğulları var. Katy Perry ve Orlando Bloom’un ise bir kız çocukları var.

Katy Perry ile Miranda Kerr’in yakın arkadaş olmaları hakkında ne siz düşünüyorsunuz?

Bu gönderiyi Instagram'da gör Orlando Bloom (@orlandobloom)'in paylaştığı bir gönderi

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