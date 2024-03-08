Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu

"GURUR DUYUYORUM"

'Hudutsuz Sevda' dizisiyle ekranlarda olan güzel oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Çok yoğun bir sezon geçiyorum, çok güzel işlerde yer aldım, 'benim için harika bir yıl oluyor' diyebilirim. Gönlümün ve kalbimin sevdiği ve iyi hissettiği işi yapmaya çalışıyorum. İzleyici de seviyor benim seçtiğim işleri. Bu durumdan gurur duyuyorum tabii ki" şeklinde konuştu.