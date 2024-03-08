Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisindeki 'Aslı' karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Daner, Aslı Tuna' karakterini canlandırırken yaşadıklarını anlattı.
"GURUR DUYUYORUM"
'Hudutsuz Sevda' dizisiyle ekranlarda olan güzel oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Çok yoğun bir sezon geçiyorum, çok güzel işlerde yer aldım, 'benim için harika bir yıl oluyor' diyebilirim. Gönlümün ve kalbimin sevdiği ve iyi hissettiği işi yapmaya çalışıyorum. İzleyici de seviyor benim seçtiğim işleri. Bu durumdan gurur duyuyorum tabii ki" şeklinde konuştu.
"KARAKTERİME ALIŞMAM ÇOK ZOR OLDU"
Dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde hırslı bir haber sunucusunu canlandıran Daner, "Üçüncü sezonunu çektik, 4'üncü sezon olur mu bilmiyorum. Karakterime alışmam çok zor oldu. '' dedi.
'ANNEM BİLE BANA NEFRETLE BAKIYORDU'
Bu işi yapan arkadaşlarım, 'Aslı' gibi karakterlerin televizyon dünyasında gerçekte de olduğunu söylediler ve çok şaşırdım. Bu yüzden mental olarak zorlayıcı bir karakterdi. Aslı karakteri özelinde gerçek hayatta yolda yürütken vs. inanılmaz korkunç şeylerle ve tepkilerle karşılaştım. Annem bile bana nefretle bakıyordu" ifadelerini kulandı.