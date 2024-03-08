Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu

İzlediği tiyatro oyunu sonrası basın muhabirleriyle sohbet eden Miray Daner, son oynadığı Kuş Uçuşu dizisindeki karakteriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

1 / 4
Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu - Resim : 1

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisindeki 'Aslı' karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Daner, Aslı Tuna' karakterini canlandırırken yaşadıklarını anlattı.

2 / 4
Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu - Resim : 2

"GURUR DUYUYORUM" 

'Hudutsuz Sevda' dizisiyle ekranlarda olan güzel oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Çok yoğun bir sezon geçiyorum, çok güzel işlerde yer aldım, 'benim için harika bir yıl oluyor' diyebilirim. Gönlümün ve kalbimin sevdiği ve iyi hissettiği işi yapmaya çalışıyorum. İzleyici de seviyor benim seçtiğim işleri. Bu durumdan gurur duyuyorum tabii ki" şeklinde konuştu.

3 / 4
Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu - Resim : 3

"KARAKTERİME ALIŞMAM ÇOK ZOR OLDU" 

Dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde hırslı bir haber sunucusunu canlandıran Daner, "Üçüncü sezonunu çektik, 4'üncü sezon olur mu bilmiyorum. Karakterime alışmam çok zor oldu. '' dedi.

4 / 4
Miray Daner: Annem bile bana nefretle bakıyordu - Resim : 4

'ANNEM BİLE BANA NEFRETLE BAKIYORDU'

Bu işi yapan arkadaşlarım, 'Aslı' gibi karakterlerin televizyon dünyasında gerçekte de olduğunu söylediler ve çok şaşırdım. Bu yüzden mental olarak zorlayıcı bir karakterdi. Aslı karakteri özelinde gerçek hayatta yolda yürütken vs. inanılmaz korkunç şeylerle ve tepkilerle karşılaştım. Annem bile bana nefretle bakıyordu" ifadelerini kulandı.