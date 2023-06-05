Miray Daner: Oğulcan Engin ile anlaşarak ayrıldık

Ay Yapım’ın ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Emmy Akademisi buluşması gerçekleşti. Geceye oyuncu Miray Daner de katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk hayatını noktalayan Daner, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ayrılık hakkında da konuştu.

"Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık"

Daner, bu konuda şunları söyledi:

İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorularına, "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak 3. kişilerle hiç bir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık.