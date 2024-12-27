Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini paylaştı

Sevilen oyuncu Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Daner'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini paylaştı - Resim : 1

Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde izleyici karşısına ünlü oyuncu Miray Daner, bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. 

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Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini paylaştı - Resim : 2

Güzel oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle ilk karesini Instagram hesabından paylaştı. Uzun zamandır Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Daner, binlerce beğeni aldı.

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Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini paylaştı - Resim : 3

Paylaşımına, 'Meksika'da bir gece' notunu düşen güzel oyuncunun beyaz kombini göz kamaştırdı. 

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Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini paylaştı - Resim : 4