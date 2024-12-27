Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini paylaştı
Sevilen oyuncu Miray Daner sevgilisiyle ilk fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Daner'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde izleyici karşısına ünlü oyuncu Miray Daner, bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor.
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Güzel oyuncu Miray Daner, sevgilisiyle ilk karesini Instagram hesabından paylaştı. Uzun zamandır Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Daner, binlerce beğeni aldı.
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Paylaşımına, 'Meksika'da bir gece' notunu düşen güzel oyuncunun beyaz kombini göz kamaştırdı.
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