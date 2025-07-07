Miray Daner ve Mert Ramazan Demir başrolde: Bize Bir Şey Olmaz dizisi geliyor

"Hudutsuz Sevda" dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Miray Daner ile "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla kariyerinde büyük bir yükseliş yakalayan Mert Ramazan Demir, yeni bir iddialı projede bir araya geliyor. MF Yapım imzası taşıyan ve Disney Plus için çekilecek olan "Bize Bir Şey Olmaz" adlı dizide iki genç yıldız başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki günlerde sete çıkması beklenen dizi, şimdiden merak uyandırıyor. Dizide Miray Daner, "Lal" adında, bir yayınevinde editörlük yapan zeki ve parlak bir genç kıza hayat verecek. Mert Ramazan Demir ise kadınları peşinden koşturan, gözde bir mekân işletmecisi olan "Aktan" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, Pınar Bulut'un yöneteceği ve Neslihan Yeşilyurt'un imza atacağı "Bize Bir Şey Olmaz" dizisi, buram buram aşk kokan, çok iyi yazılmış, etkileyici ve sarsıcı bir hikâyeye sahip.

Dizinin konusu ise şöyle: Bir partide tanışan ve birbirlerine tamamen zıt karakterlere sahip olan Aktan ve Lal, o güne kadar hiç yaşamadıkları bir çekimle adeta birbirlerinin kalbine kilitleniyor. Beraber olabilmek uğruna hayatlarındaki tüm düzeni ve planları değiştiren ikili, masallardaki gibi müthiş büyüleyici bir aşk yaşamaya başlıyor. Ancak bu büyük aşk, onlar birbirlerinin felaketi olana kadar devam edecek...