Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden yeni poz!

Bir süredir işletmeci Oğulcan Engin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Miray Daner, zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir kare daha geldi.

AŞIKLARDAN YENİ POZ

Miray Daner, sevgilisi Engin ile balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ikilinin romantik karesi büyük ilgi gördü.

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, geçtiğimiz haftalarda 32 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.

İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınlamıştı.