Miray Daner'in yeni imajı beğeni topladı
"Bize Bir Şey Olmaz" dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Miray Daner, imaj değişikliğine gitti. Saçlarına kahkül kestiren oyuncunun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bez Bebek, Medcezir, Vatanım Sensin ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı yapımda rol alan genç ve yetenekli oyuncu Miray Daner, hem kariyerindeki başarılarıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzel oyuncu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
Son dönemde kariyerindeki yükselişiyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Miray Daner, imaj değişikliğine gitti.
Şimdilerde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı "Bize Bir Şey Olmaz" dizisinde rol alan Daner'in yeni görünümü, hayranları tarafından merakla karşılandı.
Saçlarına kahkül kestiren oyuncunun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.