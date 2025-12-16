Miss Charm Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Alara Eriç kaçıncı oldu?

Vietnam’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Miss Charm Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye'yi oyunculuk ve şarkıcılık geçmişiyle tanınan Alara Eriç temsil etti.

DERECEYE GİREMEDİ

Finalde dereceye giremeyen Alara Eriç’in yarıştığı organizasyonda, birinciliği Venezuela temsilcisi Anna Blanco elde etti.

ALARA ERİÇ KİMDİR?

Alara Eriç, 7 Mart 2003 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, ardından oyunculuk eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. UCLA (University of California, Los Angeles) ve AMDA (The American Musical and Dramatic Academy) gibi kurumlarda oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzisyen ve şarkıcı kimliğiyle de bilinmektedir. Sanat hayatına genç yaşta başlayan Alara Eriç, çeşitli projelerde yer alarak farklı alanlarda deneyim kazanmıştır.

ALARA ERİÇ'İN KARİYERİ

Alara Eriç, televizyon kariyerine Kızıl Elma: Bir Fetih Öyküsü dizisinde Nergis Kalfa karakteriyle adım atmıştır. Ardından Alaca dizisinde Biricik, Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi dizisinde ise Zümrüt karakterlerini canlandırmıştır. Sinema alanında ise Üç Harfliler: Fal adlı korku filminde rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra bir müzik videosunun senaryosunu yazmış, ayrıca Watson's markasının reklam filminde de yer almıştır. 2025 yılında Miss Charm yarışmasında Türkiye’yi temsil etmesiyle adından söz ettirmiştir.

ALARA ERİÇ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kızıl Elma: Bir Fetih Öyküsü (Nergis Kalfa)

Alaca (Biricik)

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi (Zümrüt)

Üç Harfliler: Fal