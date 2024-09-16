Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e bir destek de Aleyna Tilki'den
Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 2024 Türkiye güzeli İdil Bilgen seçilmişti. Yarışma birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Miss Turkey 2024 birincisi Bilgen'e sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
1 / 5
2024'ün kraliçesi İdil Bilgen oldu. 1.80 boyunda ve özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun İdil Bilgen, Miss World yarışmasında da Türkiye'yi temsil edecek.
2 / 5
İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi kamuoyunda da geniş yankı buldu. Sosyal medyada Bilgen için çeşitli yorumlar yapıldı.
3 / 5
Bazı ünlüler de yeni güzeli eleştirirken, bazıları ise sosyal medya paylaşımlarıyla Bilgen'in donanımlı ve güzel bir Türk kadınının temsil ettiğini savundu.
4 / 5
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ise Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösterdi