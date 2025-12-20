Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Arzum Onan'ın gençliğine benzetildi
'Miss Turkey 2025' yarışmasında birinci güzel 22 yaşındaki Sıla Saraydemir oldu. Sıla Saraydemir, 1993'te hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilerek hafızalara kazınan Arzum Onan'ın gençliğine benzetildi.
1 / 6
Bu yıl 43’üncüsü gerçekleştirilen yarışmada 'Miss Turkey' kraliçesi seçildi. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.
2 / 6
Miss Turkey Organizasyonu'nda, binlerce genç kadının başvurduğu yarışmanın sonunda Sıla Saraydemir, 2025 Türkiye Güzeli seçildi. Saraydemir, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek.
3 / 6
Yeni Türkiye Güzeli'nin seçilmesinin ardından sosyal medyada da yoğun bir etkileşim yaşandı.
4 / 6
Sıla Saraydemir, 1993'te hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilerek hafızalara kazınan Arzum Onan'ın gençliğine benzetildi.