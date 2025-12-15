Miss Turkey 2025 finalistleri belli oldu: İşte tacı takmak için yarışacak 20 isim
Miss Turkey yarışmasında heyecan dorukta... Bu yıl 43. kez düzenlenecek olan büyük organizasyon için yapılan ön eleme turunda, tam 130 aday arasından finale kalmaya hak kazanan 20 genç kız seçildi. İşte tacı takmak için yarışacak o isimler: Miss Turkey finalistleri!
1 / 21
Miss Turkey 2025 için geri sayım başladı. 130 adayın ön elemesinden geçerek son 20'ye kalan güzeller, 19 Aralık 2025 gecesi düzenlenecek büyük finalde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı için podyuma çıkacak. İşte yarışacak 20 isim...
2 / 21
1 NUMARA
İlayda Güvenç
Boy: 1.82
Yaş: 22
Ankara MBA Koleji Mezunu
3 / 21
2 NUMARA
Hülya Fazla
Boy: 1.80
Yaş: 24
Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunu
4 / 21
3 NUMARA
Sude Çetinkaya
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi