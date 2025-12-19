Miss Turkey Supranational 2025 güzeli İlayda Güvenç oldu
Miss Turkey Organizasyonu, 1980 yılından bu yana sürdürdüğü gelenekle Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olarak 43. kez görkemli bir final gecesine imza attı. Gecenin en dikkat çeken sonuçlarından biri, Türkiye’yi uluslararası podyumlarda temsil edecek olan Miss Supranational unvanının sahibini bulması oldu. Miss Turkey Supranational 2025 güzeli İlayda Güvenç seçildi.
Türkiye’nin en prestijli güzellik organizasyonu olan Miss Turkey, 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen görkemli finalle 43. kez yeni kraliçelerini seçti. Toplamda 130 aday arasından büyük bir titizlikle süzülen ve kampa girmeye hak kazanan 20 finalistin podyuma çıktığı gecede, jüri üyeleri Türkiye'yi dünya arenalarında temsil edecek isimleri belirledi.
Gecenin en büyük unvanı olan Miss Turkey World 2025 tacı, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Saraydemir’in oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler eğitimi alan Saraydemir, Türkiye’nin güzellik elçisi olarak Miss World platformunda yer alma hakkı kazandı.
Yarışmanın bir diğer önemli derecesi olan Miss Supranational unvanı ise sergilediği performansla büyük beğeni toplayan İlayda Güvenç’e verildi.
İlayda Güvenç, önümüzdeki dönemde düzenlenecek olan uluslararası Miss Supranational yarışmasında Türk kadınının zarafetini ve donanımını temsil etmek üzere hazırlıklarına başlayacak.
22 yaşında olan Güvenç, Ankara MBA Koleji mezunu. 1.82 metrelik boyuyla podyumda devleşerek jüriden tam not aldı.