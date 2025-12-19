Miss Turkey Supranational 2025 güzeli İlayda Güvenç oldu

Gecenin en büyük unvanı olan Miss Turkey World 2025 tacı, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Saraydemir’in oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler eğitimi alan Saraydemir, Türkiye’nin güzellik elçisi olarak Miss World platformunda yer alma hakkı kazandı.

Yarışmanın bir diğer önemli derecesi olan Miss Supranational unvanı ise sergilediği performansla büyük beğeni toplayan İlayda Güvenç’e verildi.