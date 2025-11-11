Miss Universe 2025 yarışmacısı Ceren Arslan, simsiyah giyinip Atatürk posteriyle yürüdü

CEREN ARSLAN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü. Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazanmıştır. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilmektedir. Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensuptur.