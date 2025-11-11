Miss Universe 2025 yarışmacısı Ceren Arslan, simsiyah giyinip Atatürk posteriyle yürüdü
Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, uluslararası yarışma atmosferinde dahi 10 Kasım'ın anlam ve önemini vurguladı. Siyahlar içindeki Arslan, Atatürk portresiyle yürüdü.
Gözler, dünyanın en büyük güzellik organizasyonlarından biri olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) için Tayland'a çevrilmişti. Ceren Arslan, 21 Kasım 2025'te gerçekleşecek bu görkemli finalde, Türkiye'yi temsil ediyor...
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, güzelliği kadar duruşu ve karakteriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.
Arslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı anlamlı paylaşımla büyük beğeni topladı. Ceren Arslan, simsiyah giyinip Atatürk posteriyle yürüdü.
CEREN ARSLAN KİMDİR?
1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü. Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazanmıştır. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilmektedir. Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensuptur.