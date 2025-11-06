Miss Universe güzellik yarışmasında skandal: Etkinlik alanını terk ettiler

Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde düzenlenen kuşak takma töreninde ilginç anlar yaşandı.

HERKESİN ÖNÜNDE AZARLANDI

Yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasının ardından, dayanışma göstermek isteyen güzellik kraliçeleri toplu bir şekilde salonu terk etti.

HER ŞEY TÖREN SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Eşi benzeri görülmemiş olay, Miss Universe Organizasyonu'nun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil'in, 25 yaşındaki Fátima Bosch'a o gün erken saatlerde bir sponsor çekimine katılmaması nedeniyle soru sormasıyla, etkinliğin canlı yayınlanan töreni sırasında yaşandı.

"75 KIZA ÖZÜRLERİMİ İLETTİM"

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Nawat Itsaragrisil tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Nawat, sosyal medyada yayımladığı özür videosunda, "Kendini kötü hisseden, rahatsız olan veya etkilenen herkesten özür dilerim. Özellikle orada bulunan yaklaşık 75 kıza da özürlerimi ilettim" ifadelerini kullandı.

