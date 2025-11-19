Miss Universe jüri üyesi istifa etti: Seçimlerde şeffaflık yok

Türkiye'yi Ceren Arslan'ın temsil ettiği 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda olaylar bitmiyor. Önceki hafta, ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacıların tepki göstererek etkinlik salonunu terk etmesinden sonra, şimdi de bir jüri üyesi, aniden istifa etti ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

Lübnan asıllı Fransız müzisyen Omar Harfouch, Kainat Güzellik Yarışması jüri üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, 30 finalisti gerçek jüriden önce seçmek için gölge bir jüri oluşturulduğunu iddia etti. Yarışmada, önce 136 ülkenin güzellik kraliçesinden 30'u finalist olarak seçilecek. 21 Kasım'da düzenlenecek finalde ise adaylar, kraliçelik için rekabet edecek.

"SEÇİMİN SONUÇLARI GİZLİ TUTULUYOR"

Omar Harfouch, finalist olarak seçilecek isimlerin, kendisinin de dahil olduğu 8 kişilik jüri harici bir ekip tarafından önceden belirlendiğini iddia ederek, "Bu seçimin sonuçları şu anda gizli tutuluyor" dedi. Sanatçı, yaptığı açıklamada, resmi olmayan jürinin, bazı Miss Universe yarışmacılarıyla, oyları sayan ve sonuçları yöneten kişi de dâhil olmak üzere, bazı kişisel ilişkileri nedeniyle önemli çıkar çatışması potansiyeli olan kişilerden oluştuğunu öne sürdü.

"ŞEFFAFLIK YOK"

Miss Universe oylamasında şeffaflık olmadığını iddia eden Omar Harfouch; "İstifa etmeye ve bu maskaralığın bir parçası olmamaya karar verdim" ifadesini kullandı.