Miss Universe yarışmacısı Ceren Arslan hakkında bilmediğiniz 10 gerçek
Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) sahnesinde Türkiye’yi temsil eden ve özellikle yarışma sırasında yaşanan skandallara karşı duruşuyla ulusal gündeme oturan Ceren Arslan, güzelliği ve zekâsıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Arslan’ın podyumdaki duruşunun ve azminin ardında yatan, pek bilinmeyen 10 kişisel ve profesyonel gerçeği sizler için derledik...
1 / 10
Ceren Arslan, 20 Haziran 1999 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Ceren Arslan'ın burcu İkizlerdir...
2 / 10
Arslan, özellikle modellik kariyerindeki hızlı yükselişiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
3 / 10
Model of Turkey yarışmasında Photomodel kategorisinde elde ettiği derece, Arslan’ın kariyerinde önemli bir adım sayılıyor.
4 / 10
Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, Erasmus programı kapsamında Belçika’da yer alan Ghent Üniversitesi’nde de eğitim aldı.