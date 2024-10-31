Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman, Meksika'da
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi olan Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti.
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Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu.
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MEKSİKA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Duman, son olarak 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için Meksika'ya gitti.
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"BEN GELİYORUM"
Ayliz Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bekle beni Meksika, ben geliyorum" dedi.
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Tescilli güzel, uçakta çektiği fotoğrafa ise "Ben bindim. 15 saat sonra görüşürüz Meksika" notunu düştü.