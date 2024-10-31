Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman, Meksika'da

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi olan Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman, Meksika'da - Resim : 1

Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu.

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Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman, Meksika'da - Resim : 2

MEKSİKA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Duman, son olarak 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için Meksika'ya gitti.

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Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman, Meksika'da - Resim : 3

"BEN GELİYORUM"

Ayliz Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bekle beni Meksika, ben geliyorum" dedi.

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Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman, Meksika'da - Resim : 4

Tescilli güzel, uçakta çektiği fotoğrafa ise "Ben bindim. 15 saat sonra görüşürüz Meksika" notunu düştü.