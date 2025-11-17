Miss Universe yarışmacısı Ceren Arslan, kostümünde Hürrem Sultan'dan ilham aldı
Dünyanın en prestijli güzellik yarışması Miss Universe 2025'te ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, ulusal kostüm tercihinde tarihle modernliği birleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Arslan, "Muhteşem Yüzyıl" ruhunu Tayland'a taşıdı.
21 Kasım 2025’te Tayland’da düzenlenecek 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek Ceren Arslan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi topluyor.
Arslan, son olarak yarışma için giydiği kostümü takipçileriyle paylaştı.
"SADECE HÜRREM HAVASI"
Osmanlı döneminde Hürrem Sultan’ın giydiği kıyafetlerden ilham alınarak tasarlanan elbisesini paylaşan Arslan, gönderisine "Sadece Hürrem havası" notunu düştü.