Miss Universe'de Ceren Arslan ilk 30'a giremedi: Kainat Güzellik Yarışması'nda hangi skandallar yaşandı?
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması), 2025 yılında Tayland'da düzenlenen organizasyonuyla tarihe skandalların gölgesinde kalan bir final olarak geçti. Temsilcimiz Ceren Arslan'ın ilk 30 finalist arasına kalamaması hayal kırıklığı yaratırken, yarışmanın arka planında yaşananlar sonuçların ne kadar tartışmalı olduğunu gözler önüne serdi....Peki, ainat Güzellik Yarışması'nda hangi skandallar yaşandı, birinci kim oldu?
Bu yılki Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) podyumunda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ilk gününden itibaren gerek duruşu gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu.
Arslan, özellikle geleneksel ve kültürel zenginliğimizi sergilediği anlarda büyük beğeni topladı. Üzerindeki özel tasarım Osmanlı motifleriyle bezenmiş göz alıcı elbisesi, podyumda adeta bir tarih ve sanat şöleni yarattı.
CEREN ARSLAN 4 OYLAMADA BİRİNCİ OLDU
Türkiye'den gelen yoğun desteğin ardından 26 yaşındaki Ceren Arslan, oylama sonrasında dört kategoride de birinci olmayı başardı.
TÜRK BAYRAĞINA İZİN VERMEDİLER
Ceren Arslan, sahnedeyken destekçilerinden birinin elindeki Türk bayrağını istediğini fakat güvenlik tarafından izin verilmediği anlar ortaya çıktı.
MEKSİKA GÜZELİNE SAHNEDE BAĞIRDILAR
Ön eleme töreninde Miss Universe Tayland direktörü Meksika güzeline sahnede bağırdı. Miss Universe Tayland organizatörü Nawat Itsaragrisil, Meksikalı yarışmacı Fatima Bosch’a yönelik ifadeleri nedeniyle gelen tepkilerin ardından gözyaşları içinde özür diledi.