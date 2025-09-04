Moda devi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, hayata veda etti. İtalyan haber ajansı AGI, 91 yaşındaki moda devinin ölüm haberini paylaştı.

2,3 MİLYAR EURO CİRO

Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak tanımlanan Armani'nin şirketi, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu.

"HER ZAMAN BİR AİLE PARÇASI GİBİ HİSSETTİK"

Şirketi Armani Grubu, bugün yayınladığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız."

Giorgio Armani kimdir?

Forbes, Armani'nin iş serüvenini şöyle özetliyor:

Giorgio Armani, lüks erkek giyimine yumuşak, minimalist bir stil getirdi.

Armani, askerlik görevini yerine getirmek için tıp fakültesini bıraktı ve ardından Milano'daki La Rinascente mağazasında satın alma görevlisi ve vitrin düzenleyicisi olarak işe başladı.

Nino Cerruti için kıyafet tasarlamak üzere ayrıldı ve sonunda 1970'lerin ortasında ortağı Sergio Galeotti'nin yardımıyla kendi markasını kurdu.

1980 yapımı gişe rekorları kıran Amerikan Gigolo filminde aktör Richard Gere'in gardırobunu tasarlaması istendikten sonra işleri hızla büyüdü.

O zamandan beri aksesuar, parfüm, makyaj ve spor giyimin yanı sıra iç mekan tasarımı, emlak, restoran ve otel sektörlerine de yöneldi.