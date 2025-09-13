Moda devi Giorgio Armani’nin vasiyeti ortaya çıktı
Moda devi Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin çocuğu olmadığı biliniyor. Giorgio Armani, 48 yıllık imparatorluğunun geleceği için tarihi bir plan yaptı. Ünlü tasarımcının vasiyetine göre, Armani modaevi hisseleri kademeli olarak satılacak veya halka arz edilecek. Bu dev adım için ilk sıradaki potansiyel alıcılar ise LVMH, L'Oréal ve EssilorLuxottica gibi küresel lüks devleri oldu.
Moda dünyasının efsanevi ismi Giorgio Armani, 48 yıllık imparatorluğunun geleceği için tarihi bir vasiyet hazırladı. Ünlü tasarımcının, ölümünden sonra şirketinin nasıl yönetileceğine dair belirlediği stratejik plan, sektörde büyük yankı uyandırdı.
İKİ AŞAMALI SATIŞ PLANI
Reuters tarafından incelenen vasiyetnameye göre, Armani'nin mirası karmaşık bir süreci beraberinde getiriyor. Vasiyet, varislerin şirketin yüzde 15'lik hissesini Armani'nin ölümünden sonraki 18 ay içinde satmasını öngörüyor. Ardından, üç ila beş yıl içinde aynı alıcıya ilave olarak yüzde 30 ila 54,9 arasında bir pay daha devredilmesi gerekiyor. Bu planın alternatifi olarak ise şirketin halka arz edilmesi de belirtiliyor.
POTANSİYEL ALICILAR: LÜKSÜN DEVLERİ
Armani'nin vasiyeti, satış sürecinde önceliğin lüks sektörünün en büyük oyuncularına verilmesini istiyor. Bu şirketler arasında, moda ve lüks dünyasının devleri olan LVMH, kozmetik lideri L'Oréal ve gözlük devi EssilorLuxottica öne çıkıyor. Ayrıca, Armani ile ticari ilişkileri bulunan diğer moda ve lüks markalarının da potansiyel alıcılar arasında değerlendirilmesi gerektiği kaydediliyor.
YALNIZ SAVAŞÇININ SON MİRASI
1970'lerde hayat arkadaşı Sergio Galeotti ile kurduğu şirketi sıkı bir şekilde kontrol eden Giorgio Armani, tek büyük hissedar olarak biliniyordu. Çocuğu bulunmayan ve ardında doğrudan bir varis bırakmayan modacı, bu vasiyetle kendi ruhuna uygun bir şekilde miras bıraktığını gösteriyor.
Şirket, 2024 yılında 2,3 milyar euro gelirle istikrarlı bir performans sergilemiş olsa da, sektördeki genel yavaşlama nedeniyle kârlılıkta düşüş yaşamıştı. Bu durum, Armani'nin vasiyetindeki stratejik adımların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.