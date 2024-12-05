Moda ikonu Donatella Versace'yi görenler tanımakta zorlandı
69 yaşındaki ünlü modacı Donatella Versace, geçtiğimiz günlerde Elton John'un "The Devil Wears Prada" müzikali için düzenlenen etkinliğe katıldı. İtalyan moda tasarımcısı Versace'nin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Moda duayeni ve iş insanı Donatella Versace, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor.
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69 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Donatella Versace şimdi de yüzündeki değişimle gündemde.
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İtalyan moda devi Versace'nin kreatif direktörü olan yıldız, geçtiğimiz günlerde Elton John'un "The Devil Wears Prada" müzikali için düzenlenen etkinliğe katıldı.
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Yıllar içindeki değişimi ve yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren Versace, bu sefer bambaşka birine dönüştü.